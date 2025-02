Ilgiorno.it - Compostaggio “di comunità”. Bagarre in aula

Lo studio di fattibilità per realizzare un impianto di“di” a Ceriano Laghetto ha innescato una polemica a distanza tra la nuova maggioranza della lista Orizzonte Comune e l’opposizione della Lega. In attesa di un confronto in Consiglio comunale, che dovrebbe svolgersi a breve, a seguito della richiesta di convocazione presentata proprio dalla minoranza, lo scambio di opinioni prosegue per ora a colpi di comunicati. Dopo che la Lega ha contestato l’iniziativa di avviare lo studio di fattibilità senza avere portato l’argomento in Consiglio e aver criticato il luogo scelto (ex cimitero), la maggioranza evidenzia quella che sarebbe una contraddizione di fondo del partito che governa in Regione. Il capogruppo di Orizzonte Comune, Massimo Fatiga (foto), si rivolge direttamente al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, citandolo su Facebook, denunciando l’atteggiamento "ostruzionista" della Lega di Ceriano Laghetto.