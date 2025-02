Terzotemponapoli.com - Como-Napoli: Spinazzola, Olivera, Juan Jesus. E dalla Pinetina…

: la ‘crisi a sinistra’ verso la risoluzione?.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Gli infortuni a sinistra stanno per appartenere al passato.corrono verso il recupero. L’ex Roma potrebbe ripartire da una maglia da titolare dopo aver saltato Udinese e Lazio per la lesione del medio gluteo destro. Più serio e più lungo lo stop dell’uruguagio, out nelle ultime quattro per una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra.ha saltato Juventus, Roma, Udinese e Lazio. Era diventato un insostituibile per l’allenatore e punta a tornare al suo posto nel momento clou della stagione. Conte è pronto a riabbracciarlo, un doppio recupero prezioso pensando alma anche all’Inter, che arriverà al Maradona tra una settimana”.