Como-Napoli, meno due. Sperando che il reparto arretrato…

due: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Antonio Conte sembra orientato a confermare il 3-5-2 anche contro il. La novità più importante può essere rappresentata dal recupero sia di Spinazzola che di Olivera con l’ex Roma in pole per giocare dal primo minuto a sinistra. In difesa scalerà Di Lorenzo come braccetto di destra accanto a Rrahmani e Buongiorno il quale sarà il braccetto di sinistra. Chi giocherà sulla destra? Ci sono pochi dubbi sulla scelta: ci sarà Matteo Politano. L’ex Inter era rimasto in panca contro la Lazio per poi entrare nella ripresa. Conte vuole puntare di nuovo su di lui per avere accelerazioni e qualità da quella corsia”.E la difesa del.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica.