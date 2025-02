Terzotemponapoli.com - Como-Napoli, birra ai tifosi ospiti

sarà una partita importante per entrambe le compagini. La squadra allenata da Conte vorrà approfittare del regalo concesso dalla Juventus contro l’Inter e tenterà di restare davanti ai nerazzurri nell’avvincente lotta Scudetto. Il, dal canto suo, vorrà migliorare ancor di più una classifica che sta cominciando ad arridere i lariani e ad allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa della graduatoria. Nonostante le immagini relative a adesivi offensivi nei confronti dei napoletani, sulla sponda del Lario si respira un’aria di festa. La società comasca ha ufficializzato l’offerta di unaaidelche tornano ad occupare il settore. Di seguito quanto riporta “La Repubblica”., l’iniziativa dellaè valida soltanto per i settori curva ovest eSecondo La Repubblica, ilregalerà unaaidelpresenti allo stadio Sinigaglia: “Ci sarà una grande accoglienza, annunciata addirittura dopo la gara d’andata, preparata dal club lariano che ha ufficializzato ieri la promessa dellagratis ai 1000 sostenitori azzurri che si acderanno nel settore: l’iniziativa è valida soltanto per i settori curva ovest e– quelli occupati dai fan delalla prima trasferta del 2025 dopo un divieto lungo sette partite – con iche riceveranno un coupon al momento dell’ingresso allo stadio (dalle 10.