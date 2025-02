Ilgiorno.it - Como inventa il calcio glamour, le star sugli spalti del Sinigaglia: “Ne faremo un marchio globale”

Leggi su Ilgiorno.it

– Dopo il-totale e il-champagne forse è arrivato il momento delche astanno sperimentando, in attesa di riuscire a proporlo in campo. Dall’inizio del campionato ilsembra diventato una succursale di Hollywood e dopo Keira Knightley, Michael Fassbender, Adrien Brody, Hugh Grant e Andrew Garfield, divenuto famoso nel ruolo di Spiderman, già domenica nella partita in casa contro il Napoli capolista potrebbe essere la volta di Emma Roberts ladi “American Horror Story“ e “Scream Queens“. La trentaquattrenne di Rhinebeck, New York, è apparsa in una serie di foto pubblicate sul sito della squadra lariana con indosso le maglie ufficiali del club e il cappellino, più che eloquente il pensiero rivolto a squadra e tifosi: “Non vedo l’ora di andare sul lago di”.