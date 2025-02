Ilgiorno.it - Commemorazione Luca Attanasio: Limbiate ricorda l’ambasciatore ucciso in Congo

(Monza e Brianza) – Saràto domani, sabato 22 febbraio, a, suo paese d'origine, l'ambasciatore, vittima nel 2021 di un attentato a Goma, nella Repubblica democratica del. Impegnato in una missione per conto dell'Onu, insieme a lui morirono anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autistalese Mustapha Milambo. Il programma della- a cui parteciperà anche il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani- prevede, alle 15, un momento di raccoglimento e preghiera al Cimitero Maggiore, seguito dall'inaugurazione del concorso fotografico "Solidarietà", alle 16, nell'aula consiliare "Falcone e Borsellino", alla presenza della presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi. Alle 18, nella chiesa parrocchiale San Giorgio Martire si terrà la messa in suffragio, celebrata da monsignor Flavio Pace, segretario del Dicastero per la promozione dell'Unità dei Cristiani.