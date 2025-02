Lortica.it - Come trasformare un parcheggio in una miniera d’oro: il caso delle multe in viale Piero della Francesca

Leggi su Lortica.it

Arezzo, città d’arte, cultura e.a raffica. La nuova attrazione per automobilisti sprovveduti si trova in, proprio davanti alla stazione. Qui, nell’area didegli autobus, si è creato un vero e proprio labirinto normativo: segnaletica orizzontale, verticale, una sbarra abbattuta e, per non farci mancare nulla, una telecamera installata a dicembre, che elargisce sanzioni con una precisione chirurgica.Secondo l’assessore Alessandro Casi, tutto è stato comunicato con estrema chiarezza: l’installazione dello strumento elettronico è avvenuta il 15 dicembre, con una sperimentazione fino al 31 dicembre, dopodiché dal primo gennaio sono scattate le sanzioni. Peccato che la chiarezza non sia stata abbastanza per gli automobilisti, che a distanza di mesi continuano a cadere nella rete.