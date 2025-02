Liberoquotidiano.it - "Come spendevo 40 milioni al mese al Milan". Angelo Pagotto, rivelazione choc

Dopo la squalifica per cocaina, che fermò la sua carriera per 8 anni,è riuscito a crearsi una nuova vita. L'ex portiere del Cosenza oggi fa il preparatore dei portieri nelle giovanili del Prato. Intervistato dalle Iene, ha raccontato quei momenti difficili partendo dagli inizi e dalla fama di promessa. Qualcuno, infatti, sosteneva addirittura che fosse più forte di Gianluigi Buffon. Nel 1996 ha vinto da titolare gli Europei Under 21. E in quell'occasione l'ex Juve era il suo vice. "Quell'estate lì andammo in Spagna a fare le finali e vincemmo una partita incredibile - ha raccontato -. Lì è stato l'apice della mia carriera perché vince ai rigori per un portiere è il massimo. In panchina c'era Gigi Buffon ma lui era un po' più piccolo, ancora tuttora mi dice che è l'unico Europeo che ha vinto e l'ha vinto con me, restando in panchina".