Come si applica il concetto di bias cognitivo all’intelligenza artificiale

Nell’ultimo periodo, a proposito di intelligenza, si è discusso di quei profili legali che riguardano l’impiego di questa nuova tecnologia. Soprattutto, a livello di Unione Europea, è stato approvato il regolamento denominato AI Act, il cui primo relatore è stato proprio l’eurodeputato italiano Brando Benifei. Anche negli Stati Uniti il tema è stato già affrontato dal punto di vista del legislatore con l’approvazione dell’AI Bill of Rights. Ovviamente, all’interno di queste leggi, si stanno prendendo in considerazione degli aspetti “tecnici” legati all’impiego dell’intelligenza: i limiti, ad esempio, del riconoscimento facciale, l’zione all’interno di campi sensibili dal punto di vista etico, la possibilità di condividere e di diffondere in maniera illecita dati personali.