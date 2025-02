Quifinanza.it - Come rinegoziare il tasso del mutuo per ottenere condizioni migliori

Chi desidera acquistare casa, consolidare i propri debiti o ristrutturare il proprio immobile ha spesso bisogno di chiedere une questo è il momento giusto per effettuare tale operazione. I tassi richiesti dagli istituti di credito, infatti, si stanno rapidamente abbassando per cui è possibile spendere di meno rispetto a qualche mese fa. Anche chi ha un finanziamento già in essere puòildel proprioper. Detto ciò, ecco alcune regole d’oro da seguire per pagare meno le rate mensili.Tassi di interesse più bassi grazie al taglio della BceDi recente la Bce ha effettuato un nuovo taglio dei tassi di interesse riducendoli di 25 punti base. Sono passati quindi dal 3 al 2,75% grazie alla fase di rallentamento della politica monetaria iniziata otto mesi fa quando ilprincipale arrivava al 4,5%.