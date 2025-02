Cultweb.it - Come rendere il tofu super saporito (anche se non vi piace)

Ilè spesso considerato insipido, ma con le giuste tecniche può trasformarsi in un alimento ricco di gusto e consistenza. Questo derivato della soia, erroneamente considerato sostituto del formaggio, è un cibo molto proteico, senza grassi e versatile. Il suo segreto? Assorbe facilmente i sapori degli ingredienti con cui viene cucinato. Scopriamo allorafare a renderlo gustoso.Per prima cosa, bisogna scegliere ilgiusto. Non tutti i tipi disono uguali. Per piatti croccanti e consistenti, ilextra-firm, ovvero solido, è l’opzione ideale, mentre ilmorbido è più adatto a creme e dessert.Secondo passaggio: occorre eliminare l’acqua in eccesso. Ilè venduto immerso in un liquido di conservazione che può comprometterne la capacità di assorbire condimenti. Nessuna paura.