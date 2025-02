Ultimouomo.com - Come le donne si sono prese il wrestling

Leggi su Ultimouomo.com

Nel primo episodio di Monday Night Raw, il programma TV in onda dal 6 gennaio che ha segnato l’inizio della collaborazione tra Netflix e la WWE, uno dei momenti più discussi e condivisi è stata la riconquista del Women’s World Championship da parte di Rhea Ripley, che ha sconfitto la precedente campionessa, Liv Morgan.Rhea Ripley è una delle lottatrici più famose del momento, ed è conosciuta in tutto il mondo. La sua popolarità è tale che The Rock in persona l’ha ringraziata per aver «portato la compagnia sulle proprie spalle» e da alcuni è considerata al pari di John Cena – ritornato per il suo ultimo anno di attivitàlottatore, con tanto di annuncio di rincorsa allo storico diciassettesimo regno da campione mondiale.Che una donna avesse tutta questa visibilità nel mondo delè qualcosa di impensabile anche solo fino a qualche anno fa.