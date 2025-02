Lanazione.it - “Come fare cassa sulla pelle degli aretini”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 febbraio 2025 – “”. La nota dei consiglieri comunali Donato Caporali e Andrea Gallorini (Pd). “Continuiamo a ritenere eccessivamente penalizzante il sistema di videosorveglianza che regola l’accesso alla corsia adiacente al parcheggioautobus in viale Piero della Francesca. L’attuale misura si configurauna vera e propria ‘trappola’ per gli, finalizzata unicamente a, con la scusa di risolvere l’annoso problema segnalato dai lavoratori del trasporto pubblico. La risposta dell’amministrazione comunale alla nostra interrogazione consiliare, attraverso l’assessore competente, non ci ha soddisfatto. Vogliamo sottolineare non solo l’elevato numero di sanzioni comminate, ma anche il grave impatto economico che queste stanno avendo su molte famiglie, costrette a pagare multe inaspettate e reiterate.