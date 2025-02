Ilfattoquotidiano.it - “Come fa Mogol a dire una cosa così sulla voce splendida di Giorgia?”: Valerio Scanu sbotta

A Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”, Giulio Rapetti, intervistato da Giorgio Lauro e Marisa Laurito, ha sentenziato: “Aoffrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi(al CET – Centro Europeo di Toscolano, ndr), ha unafantastica ma cantasi cantava trent’anni fa, usa troppo la. Che, per carità, è bellissima ma la usasi faceva in passato, ladeve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce ad emozionare”. Opinioni che non sono piaciute assolutamente e non solo a fan e addetti ai lavori, ma anche ad alcuni colleghi di.Anzitutto Malgioglio, che peraltro ha co-condotto il Festival di Sanremo 2025, era furioso a “Storie Italiane”: “Sono molto nervoso di quello che ha dettosu, invece il signordovrebbe andare a scuola dinon ha una, ha uno strumento, è la più grande cantante della sua generazione oggi”.