Linkiesta.it - Com’è andato l’incontro tra Zelensky e Kellogg

Nella giornata di ieri, giovedì 20 febbraio, il presidente ucraino Volodymyrha incontrato a Kyjiv Keith, inviato speciale della Casa Bianca per l’Ucraina e la Russia. Il colloquio, scrive Reuters, non è servito ad allentare le tensioni diplomatiche tra Usa e Ucraina, esclusa dal tavolo delle trattative tra Trump e Putin per la fine della guerra scatenata dall’invasione russa. Nei giorni scorsi, il presidente degli Stati Uniti ha definito«un dittatore mai eletto» e un «comico mediocre» che è riuscito a ottenere centinaia di miliardi dagli Usa per «una guerra che non avrebbe mai vinto».Su X, però,ha lasciato trapelare un accenno di ottimismo: «con il generaleci ridà speranza, abbiamo bisogno di accordi solidi con gli Usa, di accordi che funzionino davvero».