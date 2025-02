Tvplay.it - Colpo di scena Juve, addio Federico Gatti: fissato il prezzo

Leggi su Tvplay.it

In casauno dei pilastri della squadra potrebbe sorprendentemente salutare al termine di questa stagione. La sconfitta contro il Psv Eindhoven ha alimentato le tensioni in casaed ora il club bianconero vive un momento di difficoltà. La società ha investito molto per regalare a Thiago Motta una formazione competitiva, la squadra c’è ma non ha mai dato la sensazione di poter lottare per i piani altissimi della classifica e infatti il club è quarto ma distante dalla vetta.diil(Lapresse) TvPlayLaha battuto l’Inter nello scontro diretto ed è apparsa una squadra in ripresa nelle ultime gare, poi l’ennesimo stop per una serie di alti e bassi che preoccupano sia tifosi che società e il club non può assolutamente permettersi una stagione senza Champions League, in tal caso ci dovrebbe essere una rivoluzione e diversi giocatori potrebbe salutare.