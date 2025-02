Lanotiziagiornale.it - Colpo al cuore della Camorra: arrestato il latitante Riccardi, considerato un membro di primo piano del clan De Micco-De Martino attivo a Ponticelli

Leggi su Lanotiziagiornale.it

al: dopo una lunga caccia, è arrivato l’epilogo sulla latitanza di FabioundidelDe-Denel quartierea Napoli. L’uomo è stato raggiunto dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, sulla base di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, in un appartamento di via Ungaretti, nella zona Est del capoluogo campano.alilundidelDe-DeIl 42enne, durante l’irruzione effettuata dai carabinieri, è stato trovato da solo e non ha opposto resistenza.era destinatario di due diversi provvedimenti cautelari emessi a ottobre e novembre 2024 dal tribunale di Napoli su richiestalocale Direzione distrettuale antimafia ma da quel momento era sparito nel nulla, rendendosi irreperibile.