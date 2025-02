Lanazione.it - Colori e divertimento per tutte le età: torna il Carnevale a Calci

(PI), 21 febbraio 2025 – Domenica 23 febbraio si terrà la 7° edizione deldi, una giornata di festa,per tutti. Grazie al prezioso lavoro del Comitato, anche quest’anno sono numerose le attività e le collaborazioni messe in piedi per la riuscita dell’evento. L’appuntamento è per le 15 in piazza Cairoli, da dove partirà la sfilata delle Maschere del concorso che, negli anni, ha visto crescere il numero di adesioni. La parata si svilupperà lungo via Roma e sarà accompagnata dalla Moruga Drum, la nota band di percussioni afro-brasiliane, mentre la musica della Premiata Filarmonica G.Verdi diaccoglierà le maschere in piazza Garibaldi. Qui la giuria, composta dai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze die dagli Sbarellati, valuterà le maschere in gara, che prevede una simpatica premiazione.