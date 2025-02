Cogliate, strade sbarrate per l’assalto di notte al supermercato

Leggi su Ilnotiziario.net

Assalto dialItalmark, scale e ponteggi di traverso per portare via la cassaforte. Sembra un colpo messo a segno da una banda specializzata o comunque ben preparata, quello realizzato nellatra mercoledì e giovedì alItalmark di via Fermi. Tra le 2,30 e le 3, i malviventi hanno preso di .