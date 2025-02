Ilgiorno.it - Codogno, Matteo Boschini: “Sono figlio del Covid, entrato nella Protezione civile nel 2020 e da poco coordinatore”

(Lodi), 21 febbraio 2025 - Il nuovodelladiè il 56enne, laureato in fisica,che ha, per vice, la volontaria tutto fare Camilla Fiorin. Si occupa invece della segreteria Silvia Ramponi. “diventato volontario nel periodo, come Camilla e altri - racconta-. A fine febbraio, vedendo, vicino a casa mia, i volontari diche lavoravano al Com Centro operativo misto,andato a chiedere se avevano bisogno. Io faccio l’informatico, ma la necessità era tanta e mimesso in gioco”. E aggiunge: “stato quindi volontario civico fino a ottobre, poi ho fatto il corso ediventato volontario effettivo. In quel periodo, come me, tanti hanno fatto altrettanto. E a valle di questo ingresso di cittadini, che hanno sentito la chiamata dell’impegno civico, il gruppo è raddoppiato”.