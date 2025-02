Ilfattoquotidiano.it - Codogno, 5 anni dopo il Covid: “Il timore è che non abbiamo imparato niente”. Il sindaco di Vo’: “Rimettere mano alle politiche sulla sanità”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

va dimenticato perché un paese senza memoria è un paese senza storia. Bisogna ricordare quello che è successo con ilper il rispetto di chi non c’è più ma anche di chi c’è ancora”. Marisa Vecchietti è una delle tante famigliari di vittime deldi. Cinquefa ha perso il marito Giuseppe, fondatore della Protezione civile della zona. E oggi ha voluto essere presente alla cerimonia pubblica dedicata alla “comunità resiliente divittime del” che si è svolta proprio nella città simbolo della pandemia.Davanti al memoriale per le vittime, ilFrancesco Passerini che firmò la prima zona rossa d’Italia ricorda “lo strappo, l’isolamento, la divisione” di quei momenti. Gli fa eco ildi Vo’ Mauro Delluniversità che è voluto venire dal Veneto per testimoniare il legame tra queste due comunità “legate da una prima esperienza drammatica di lockdown molto duro.