Coaching per la persona e l’impresa | una visione sistemica per equilibrio e consapevolezza

Il, nel suo senso più profondo, non si limita a risolvere un problema o a raggiungere un singolo obiettivo. Non si tratta semplicemente di aiutare qualcuno a superare un ostacolo o a progredire in una determinata area della vita. Come coach, io credo fermamente che ilsia molto di più: è una lente che ci permette di osservare lanella sua totalità, un insieme di aspetti interconnessi tra vitale, ambizioni professionali, relazioni e valori. Questo approccio, chiamato ‘‘, è uno dei principi più potenti e trasformativi del.La: vedere laoltre il singolo obiettivoNella, consideriamo ogninon come una somma di singoli aspetti ma come un sistema complesso, un insieme di ruoli, relazioni e aspirazioni.