Universalmovies.it - Clayface | A James Watkins la regia del film DC

Leggi su Universalmovies.it

è stato scelto da Warner Bros. Pictures per dirigere il prossimo adattamento dei fumetti DC con protagonista.Secondo un aggiornamento prodotto da Deadline, infatti, il regista apprezzato con il recente successo “Speak No Evil” avrebbe ottenuto l’ingaggio sopravanzando Jeff Wadlow, altro nome molto vicino al ruolo di regista. Warner Bros al momento non ha commentato la notizia. Come noto dal nostro ultimo aggiornamento, ed in attesa di ulteriore conferma, la sceneggiatura diporta la firma di Mike Flanagan, il cui nome inizialmente sembrava anche collegato alla. I co-direttori della DCGunn e Peter Safran produrranno insieme al regista di The Batman Matt Reeves e Lynn Harris, con Chantal Nong come produttore esecutivo. Ilè al momento fissato per il 1° settembre 2026.