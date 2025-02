Davidemaggio.it - Classifica FIMI: Olly alla #1 dei singoli e degli album. Giorgia terza

Il Festival di Sanremo conferma il suo successo anche nellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 14 a giovedì 20 febbraio 2024. Tutti i brani rilasciati nella kermesse canora, compresi quelli delle Nuove Proposte, sono infatti presenti in chart. In vetta neiil vincitore– per la seconda settimana consecutiva – con Balorda nostalgia. Il cantautore genovese è#1 anchecon Tutta vita. Ecco gli aggiornamenti.– ILa Top20 deiè occupata interamente dai brani di Sanremo 2025: dopocon Balorda nostalgia, si riconferma#2 Battito di Fedez. Sale, invece,#3con La cura per me (+1). Balzo in avanti fino#4 per Lucio Corsi con Volevo essere un duro (+16). Stabile#5 Achille Lauro con Incoscienti giovani.