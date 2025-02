Puntomagazine.it - Clara Reeve e Il vecchio barone inglese

“Il”: Una Fusion Tra Gotico e Morale Borghese nel Romanzo di“Questa storia è la progenie letteraria del Castello di Otranto”. Con queste parole, nella prefazione della sua opera, Il, riconosce nel Castello di Otranto il modello a cui ispirarsi per il suo racconto. Come Walpole, anchechiama la sua opera “gothic story” e, come lui, ha l’obiettivo di unire i vari meriti del romanzo antico e di quello moderno. Come Walpole, anchefinge di aver scoperto un manoscritto ed aver avuto l’unico compito di presentarlo al pubblico. La storia, spiega, si svolge durante il periodo della minore età di Enrico VI, ma, in realtà, il lettore si rende ben conto che lariporta nella sua opera l’Inghilterra del XVIII secolo.