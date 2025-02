Sport.quotidiano.net - Civitanovese. "Il mio Castelfidardo dovrà stare attento»

"Occhio alla, ha giocatori di qualità e categoria assemblati in un giusto mix. Verrà in casa nostra a giocarsi le sue carte". Marco Giuliodori, tecnico del, rivolge il proprio pensiero alla sfida tra i biancoverdi e rossoblù in programma domenica. Allo stadio Mancini si affronteranno squadre in forma a giudicare dalle ultime prestazioni, infatti negli ultimi due incontri i biancoverdi hanno vinto contro il Sora e poi pareggiato nell’impianto della capolista Sambenedettese, mentre i rossoblù hanno ottenuto due pareggi, rispettivamente a Fossombrone e in casa con l’Ancona. In entrambi i casi sfoderando due prove positive. "Se mi preoccupa lo stato di forma dei rossoblù? Mi preoccupavano già prima – confessa Giuliodori – e ultimamente si sono rinforzati a centrocampo e in attacco.