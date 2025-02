Sport.periodicodaily.com - Cittadella vs Modena: le probabili formazioni

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Si affrontano due squadre che navigano a centro classifica e che cerca punti per provare ad inserirsi in zona playoff.vssi giocherà sabato 22 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Tombolato.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti non sono riusciti a bissare la vittoria contro il Pisa uscendo sconfitti da Catanzaro. Nonostante il ko la classifica non è stata compromessa visto che la squadra di Dal Canto rimangono appena sopra la zona retrocessione con 30 punti. Gli emiliani invece sono reduci dal pareggio prezioso ottenuto contro lo Spezia terza forza del campionato. La squadra di Mandelli è ora decima con 31 punti e va in cerca di punti pesanti anche in trasferta dove ha vinto soltanto una volta in stagione.