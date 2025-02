Ilfogliettone.it - Città più ricca d’Italia, qui i poveri non camperebbero neanche un mese: ci vivono solo i mega benestanti

Stilata la classifica dellepiù ricche, in quella al primo posto o sei benestante o non campi: triste, ma vero.L’Italia, Paese ricco di storia e cultura, offre una varietà di stili di vita che variano notevolmente a seconda della zona in cui si sceglie di vivere. Uno dei fattori determinanti in questa scelta è il costo della vita, che può variare significativamente tra grandie piccoli centri, ma anche tra Regione e Regione.Nelle grandii costi legati all’alloggio, ai trasporti e ai servizi sono generalmente più elevati rispetto ai piccoli centri. L’affitto di un appartamento, ad esempio, può essere di gran lunga superiore in una granderispetto a un paese di provincia.Anche i trasporti pubblici, pur essendo più efficienti nelle grandi, possono incidere maggiormente sul budget familiare a causa dei costi degli abbonamenti.