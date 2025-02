‘Città per il Verde’, premiata Cava de’ Tirreni

Leggi su Anteprima24.it

Unica città del Sud Italia,de'è statastamattina, alla Sala Convegni di Fiera Milano, quale "Città per il verde" 2024/2025, per la sezione Verde Urbano.La manifestazione, arrivata alla 25ª edizione, organizzata dalla rivista nazionale tecnico scientifica, specializzata nel verde urbano, "Acer", edito dalla casa editrice "Il Verde Editoriale", di Milano, è un riconoscimento per gli Enti che hanno realizzato importanti interventi di trasformazione della città nell'ambito della ecosostenibilità e di incremento del verde pubblico, ed è promosso anche dal Ministero dell'Ambiente, da Anci, Ali, Touring Club Italiano, oltre che da Enti ed Associazioni nazionali che si interessano di ambiente e paesaggio."In questi nove anni di amministrazione – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – abbiamo realizzato una rivoluzione urbana eliminando cemento, amianto, degrado e realizzato aree verdi, parchi, piantumando migliaia di alberi, migliorando la qualità della vita nell' ottica della ecosostenibilità e della bellezza.