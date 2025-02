Laspunta.it - Cisterna, 1 milione 800 mila euro per cinque plessi scolastici

Leggi su Laspunta.it

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per una serie di interventi di efficientamento energetico sudi proprietà comunale per un ammontare comvo di une 800.Si tratta di un contributo assegnato dalla Regione Lazio nell’ambito del programma del Fondopeo di sviluppo regionale 2021-2027 (FESR) destinato proprio a lavori di efficientamento energetico e alla promozione delle energie rinnovabili nelle scuole comunali, contributo concesso il 19 dicembre dello scorso anno.Il finanziamento è stato assegnato sulla base dell’estensione territoriale, della popolazione residente e del criterio aggiuntivo per impianti sportivi e scuole così come richiesto dall’amministrazione comunale di. La manifestazione di interesse dell’ente è avvenuta attraverso l’individuazione die, per precisa scelta, si tratta di scuole dei quartieri periferici: la scuola di Prato Cesarino: la scuola primaria di Borgo Flora; la scuola di 17 Rubbia; la scuola di Le Castella e la scuola di Isolabella.