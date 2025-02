Anteprima24.it - Circolo Tennis San Giorgio del Sannio, la giovanissima Chiara Lanzillo in finale a Dublino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiContinuano i grandi risultati degli atleti delSandeldel Presidente Michele Pepe.Questa volta a mettersi in evidenza è stata lairpina, classe 2013, che nella sua prima esperienza internazionale all’estero ha raggiunto lanel tabellone di doppio al torneo del circuitoEurope Under 12 che si è disputato a, in Irlanda. Laatleta irpina si allena alSandeled al Country Sport Avellino ed è stata accompagnata in Irlanda dall’istruttore Francesco Taccone e ha disputato il doppio in coppia con l’amica veneta Juno Chiodelli.Insieme hanno sconfitto al primo turno 63 61 la coppia irlandese Gilmartin-O’Connor; nei quarti di76 64 la coppia anglo-rumena Pritchard-Iacob Ridzi; in semi61 60 l’irlandese Frawley e la lituana Macreckaja.