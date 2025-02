.com - Cinecittà World celebra 10 anni di divertimento: tutte le novità del 2025

hato i suoi 10di attività con una conferenza all’Ara Pacis di Roma: presentata la stagione, che vede l’arrivo del nuovo Presidente Antonio Abete, pronto a subentrare a Stefano Cigarini(qui il sito web ufficiale) ha cominciato ufficialmente i festeggiamenti per i suoi 10di attività. e. Lo ha fatto prima di tutto con una conferenza stampa che si è svolta martedì 18 febbraio all’Ara Pacis di Roma, nella quale è stata presentata la stagionee non solo. Tra lepiù attese l’arrivo del Presidente Antonio Abete, pronto a subentrare a Stefano Cigarini.Così, mentre il Parco festeggia il Carnevale (il 1° marzo spazio anche al Carnevale dei cani, tra sfilate e travestimenti) con una grande festa in maschera per tutti, tra parate, show e battaglie di coriandoli, i visitatori potranno godersi lo spettacolo delle luminarie di Orientalancora accessibili.