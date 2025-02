Lettera43.it - Cina, scoperto nuovo coronavirus: si trasmette dai pipistrelli agli uomini

Leggi su Lettera43.it

Inè statoun, trasmissibile daiall’uomo perché utilizza lo stesso recettore umano del Covid-19. Gli scienziati del team guidato dalla virologa Shi Zhengli, nota per il suo lavoro suideinel laboratorio di Wuhan (finito sotto accusa per la fuga del Covid-19), precisa che la potenza dell’Hku5-CoV-2 (così è stato denominato) «è significativamente inferiore» rispetto al virus che ha causato la pandemia. Il rischio che l’Hku5-CoV-2 emerga nella popolazione umana, inoltre, «non deve essere esagerato». Esattamente cinque anni fa veniva registrato il primo caso di Covid-19 in Italia, all’ospedale di Codogno.Articolo completo:: sidaidal blog Lettera43