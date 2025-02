Cina robot umanoide impazzisce e tira una testata a una spettatrice | la sicurezza lo rimette nella sua custodia – Il video

Leggi su Open.online

Unribelle, o più semplicemente vittima di un breve malfunzionamento, ha aggredito con unauna donna. È accaduto indurante i festeggiamenti dello Spring Festival Gala, lo scorso 28 gennaio, quando gli organizzatori stavano facendo sfilare di fronte al pubblico in visibilio le ultimissime innovazioni tecnologiche made in China. Il, diventato virale sui social media, ha risvegliato negli utenti quello che il celebre scrittore di sci-fi Isaac Asimov definiva “il complesso di Frankenstein”. Vale a dire la paura del creatore che la sua stessa creatura gli si rivolti contro. Come se, da umani, fossimo consapevoli di essere fallibili: «Un veloce assaggio di ciò che il futuro riserva a tutti noi.», ha scritto un utente. «Ed ecco che inizia: gli esseri umani non sono più necessari e i tech bros lo sanno.