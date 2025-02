Romadailynews.it - Cina: promuovera’ innovazione in settori di ecologia, ambiente

Leggi su Romadailynews.it

Lasi e’ impegnata a rafforzare l’scientifica e tecnologica nel settore dell’e dell’come parte dei suoi sforzi per costruire unaverde e bella, secondo le linee guida pubblicate dal ministero dell’e dell’e da altre agenzie governative. Entro il 2035, l’efficienza complessiva del sistema didel settore sara’ aumentata in modo significativo, con un miglioramento del livello delle tecnologie e delle attrezzature chiave e con un aumento del pool di talenti sci-tech di alto livello. Secondo le linee guida, laapprofondira’ la riforma del sistema scientifico e tecnologico del settore e migliorera’ ulteriormente le capacita’ di governance ecologica e ambientale del Paese. Creera’ unaperto e inclusivo per l’e attuera’ piani per migliorare la ricerca di base, le scoperte tecnologiche chiave e la trasformazione e il trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici.