Cina-Italia: accordo Cagliari-Xiapu per promuovere scambi calcistici

Ieri una delegazione proveniente da, in, si e’ recata nella contea di, citta’ di Ningde, nella provincia del Fujian, per valutare lo sviluppo del calcio nei campus e del turismo culturale a livello locale. Nel villaggio di Banyueli, un antico villaggio dell’etnia She con una storia di oltre 300 anni, gli ospitini hanno potuto ammirare i costumi e il cibo di questo gruppo etnico, assistendo a usanze nuziali, arti marziali, danze e altri spettacoli, e sperimentando lo stile di vita nell’antico villaggio. Per sviluppare relazioni amichevoli e cooperative tra la contea die la citta’ die per migliorare la comprensione e l’amicizia tra le popolazioni locali, le due parti hanno firmato degli accordi sulla cooperazione per loo e la formazione calcistica giovanile nei campus.