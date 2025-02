Romadailynews.it - Cina: iniziativa 2025 per pulire cyberspazio combatte uso improprio IA

Leggi su Romadailynews.it

L’autorita’ cinese di regolamentazione deloggi ha presentato un piano che pone la lotta all’usodell’intelligenza artificiale (IA) al centro di una campagna nazionale delper affrontare la cattiva condotta online. Le misure proposte in materia di IA rafforzeranno la sorveglianza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale, imporranno un’etichettatura chiara dei materiali sintetici e sanzioni sull’uso dell’IA per diffondere la disinformazione o la manipolazione dell’opinione pubblica attraverso l'”esercito dell’acqua su Internet”, che si riferisce a gruppi di utenti di Internet pagati per pubblicare commenti online, secondo l’Amministrazione cinese del(CAC). La CAC si appresta ad avviare l’operazione “Qinglang” nel, un’annuale inaugurata negli ultimi anni per creare un ambiente online piu’ trasparente e sicuro.