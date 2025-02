Romadailynews.it - Cina: in piena attuazione politiche pro-consumi

I consumatori cinesi hanno beneficiato dellepro-del Paese, che riguardano beni come cellulari, elettrodomestici e automobili, ha dichiarato ieri il ministero del Commercio. Fino a mercoledi’, 169.000 veicoli sono stati rottamati e riciclati e 647.000 biciclette elettriche sono state sostituite con nuovi modelli in tutto il Paese nell’ambito del programma di trade-in di beni di consumo, ha dichiarato He Yadong, portavoce del ministero, durante una conferenza stampa. Nello stesso periodo, piu’ di 3,97 milioni di consumatori hanno acquistato oltre 4,87 milioni di elettrodomestici, secondo He. Dal 20 gennaio al 19 febbraio, 26,71 milioni di consumatori hanno richiesto sussidi per l’acquisto di nuovi cellulari, tablet e smartwatch. Spinte dallepro-, le industrie collegate hanno mantenuto un forte slancio di crescita.