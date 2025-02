Romadailynews.it - Cina: Guizhou promuove viaggi didattici sfruttando risorse come FAST

Una foto aerea, scattata da un drone il 18 febbraio 2025, mostra il Radiotelescopio sferico cinese con apertura di cinquecento metri () in fase di manutenzione nella provincia sud-occidentale cinese del. Negli ultimi anni, ilha sfruttato le suedi ricerca scientificailper sviluppare iper la scienza, una scelta favorevole in tutta laper le menti curiose che cercano di intraprendere uno di conoscenza e di esplorazione in quest’ambito. Ad esempio, il, il piu’ grande radiotelescopio a parabola singola del mondo, ha attirato 1,298 milioni di visitatori per id’istruzione scientifici nel 2024. Agenzia Xinhua