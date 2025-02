Quotidiano.net - Cina esprime preoccupazioni sulle tariffe di Trump: colloquio con il Tesoro USA

Leggi su Quotidiano.net

Laha rinnovato le sue "serie" sulla decisione del presidente americano Donalddi imporre ulterioriimportazioni di beni made in China. Il vicepremier He Lifeng, a capo del corposo dossier commerciale, dalla, ha avuto oggi untelefonico con il segretario delamericano Scott Bessent, lamentando gli effetti delle recenti "misure restrittive, come l'aumento delle", ha riferito il network statale Cctv. "Le due parti hanno scambiato opinioni approfondite su importanti questioni economiche bilaterali in merito all'attuazione del consenso raggiunto dai capi di Stato".ha imposto all'inizio di febbraio dazi doganali aggiuntivi del 10% su tutti i prodotti importati dallae ha minacciato ulteriori mosse, suggerendo pure che un accordo commerciale con Pechino è "possibile".