Romadailynews.it - Cina: dirigibile elettrico con equipaggio AS700D sviluppato nel Paese completa volo inaugurale

Leggi su Romadailynews.it

Ilcinese conhato con successo iloggi, segnando un importante passo avanti per ilnell’aviazione ecologica nel settore dell’economia a bassa quota, ha annunciato l’Aviation Industry Corporation of China (AVIC), lore del. Questo traguardo ha verificato la maturita’ e i principi tecnici dell’in modo indipendente dalla, fornendo una riserva tecnica per lo sviluppo di altri dirigibili elettrici, ha dichiarato l’AVIC. L’ha effettuato ilquesta mattina a Jingmen, nella provincia centrale cinese dello Hubei. Ha effettuato un decollo verticale e poi e’ salito rapidamente a un’altitudine di 50 metri. Dopo essersi brevemente librato, ha effettuato un atterraggio verticale e si e’ poi fermato con stabilita’.