Cina: BMW al via produzione di massa batterie EV di sesta generazione nel 2026

Oggi la casa automobilistica tedesca BMW ha dichiarato che nelprevede di avviare inladidelleper veicoli elettrici (EV) di, che utilizzano celle dicilindriche di grandi dimensioni. BMW sta attualmente collaborando con fornitori cinesi, tra cui CATL ed EVE Energy, per portare avanti ladidelle nuove. Alla fine del 2024, BMW ha avviato lapilota delledi nuovapresso la sua base dia Shenyang, capoluogo della provincia nord-orientale cinese del Liaoning. Lesaranno utilizzate per la prima volta quest’anno in un nuovo modello di auto. Si servono di una nuova tecnologia a 800 V in grado di estendere l’autonomia di guida di un veicolo di 300 chilometri con una carica di 10 minuti.