Romadailynews.it - Cina: Alibaba registra crescita ricavi trimestrali migliore del previsto

Il colosso cinese dell’e-commerceGroup ieri ha confermato la piu’ rapidadeida oltre un anno a questa parte, grazie alle crescenti attivita’ di cloud computing e agli investimenti nell’intelligenza artificiale. Il fatturato diper il trimestre conclusosi il 31 dicembre e’ cresciuto dell’8%, raggiungendo i 280,15 miliardi di yuan (circa 39 miliardi di dollari) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando le aspettative del mercato. In particolare, idelle attivita’ di cloud computing hannoto il livello dipiu’ alto in quasi due anni, con un aumento del 13% su base annua, raggiungendo i 31,74 miliardi di yuan. LadiCloud e’ stata favorita soprattutto dallaa due cifre deidel cloud pubblico, con i prodotti legati all’intelligenza artificiale che hannoto unaa tre cifre su base annua per il sesto trimestre consecutivo, secondoCloud.