Cina | al secondo posto nell’indice globale del soft power

Lae’ diventata la seconda nazione piu’ influente al mondo in termini didopo gli Stati Uniti,la sesta edizione annuale del GlobalIndex pubblicata ieri da Brand Finance. Il rapporto mostra che laha superato il Regno Unito e si e’ aggiudicata ilcon un punteggio di 72,8 su 100, segnando la sua posizione piu’ alta di sempre.Il Paese ha dimostrato una crescita statisticamente significativa in sei degli otto pilastri dele in due terzi degli attributi misurati, grazie a iniziative come la Belt and Road Initiative, una maggiore enfasi sulla sostenibilita’ e il rafforzamento dei marchi nazionali. L’indice, basato su un sondaggio di oltre 170.000 intervistati provenienti da piu’ di 100 Paesi, registra le percezioni globali di tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite.