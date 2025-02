Sport.quotidiano.net - Ciclismo, dieci juniores per il Team Pieri pronti al debutto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Montecatini Terme, 21 febbraio 2025 - Nel tranquillo ritiro di Montecatini Terme ilha rifinito la preparazione in vista delstagionale di domenica 2 marzo nel Trofeo Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio, gara nazionaleche sarà trasmessa in differita anche su Rai Sport nella tarda serata della domenica. La squadra di Settimello di Calenzano si presenta quest’anno con un organico di 10 corridori, dei quali quattro sono stati riconfermati dal presidente Piero, mentre sei i volti nuovi della società che con il 2025 è al suo ventunesimo anno di attività. La squadra con le nuove bici “Bianchi” e l’abbigliamento che, anche per la stagione in arrivo è fornito dalla Alè, uno dei marchi più prestigiosi nel, ha condotto una sostanziosa preparazione sotto la guida dei direttori sportivi Federico Fioravanti e Samuele Breschi, coadiuvati da Francesco Dani.