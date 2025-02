Ilfattoquotidiano.it - “Ci hanno stoppato perché lui iniziava a mettere la lingua”: Cristina D’Avena riabbraccia il suo Mirko dopo 40 anni e svela i retroscena dei baci in Kiss Me Licia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

40si sono ritrovati. Nella puntata di “Splendida Cornice” in onda il 20 febbraio su Rai 3ha incontrato Pasquale Finicelli, protagonista insieme a lei della serie “Me” trasmessa da Italia 1 negli’80. “Come stai? Stai bene”, ha detto l’attore alla collega. “Sei in forma! Non ci vedevamo da una vita”, ha risposto la cantante, squadrandolo, al punto che Geppi Cucciari, padrona di casa del programma Rai, ha scherzato: “Vi lasciamo soli? Falli sedere vicini, che magari può nascere un amore”.Un’occasione imperdibile per Cucciari di chiedere se ichee Finicelli si scambiavano sul set fossero veri: “Erano a stampo”, ha chiarito la cantante di sigle più amata della tv, anche se il primo non sarebbe stato proprio così: “La prima volta ciluila” ha rivelato.