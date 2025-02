Ilfattoquotidiano.it - “Ci hanno spaccato la mascella. Siamo stati aggrediti con violenza durante la nostra permanenza in prigione”: la dura denuncia dei fratelli Menendez

sonoentrambi violentementein, mentre scontavano l’ergastolo per il sanguinoso omicidio del 1989 dei loro genitori, Jose e Kitty, nella lussuosa villa di famiglia a Beverly Hills. Arlo sonoproprio il 53enne Erike il 56enne Lyle. Entrambitrascorso più di 30 anni in.Appena messo piede in carcere, entrambi isono“brutalmente”, ha raccontato Erik nel podcast Two Angry Men di TMZ, sostenendo che 25 anni fa le prigioni erano molto più “pericolose” e “buie”. “Laè stataper me. Ho dovuto affrontare molto bullismo e traumi. Era un ambiente pericoloso – ha detto Erik al podcast -. Ero preso di mira, vittima di bullismo violento, ed è stato traumatico e continuo”. Iinizialmente sonorinchiusi in celle separatei loro primi 21 anni in carcere, e comunicavano tra loro solo attraverso le lettere.