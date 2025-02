Zonawrestling.net - Chris Van Vliet:”Cody Rhodes sarebbe un heel più convincente di CM Punk!”

Vanha recentemente rivelato quale WWE Superstar potrebbe essere unpiùdi CM. Il “fantasma” del passato di Roman Reigns in questione non è altro che, attualmente il miglior babyface della compagnia. “The American Nightmare” ha fatto la storia quando ha messo fine al regno di 1.316 giorni del “Tribal Chief “come Undisputed WWE Champion a WrestleMania XL. Sono passati più di dieci mesi da quando Reigns ha perso il titolo e non è ancora riuscito a riportarlo nella Bloodline.Durante un’edizione di AskCVV del podcast INSIGHT, un fan ha chiesto aVanchi, secondo lui, avrebbe avuto unturn più interessante tra CM. Vanha risposto che il l’turn dipiù coinvolgente rispetto a quello di” The Second City Saint”, pur riconoscendo l’efficacia di quest’ultimo in entrambi i ruoli.