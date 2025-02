Ilgiorno.it - Chiuso lo Sportello edilizia. Il Tar dà torto ai geometri

Leggi su Ilgiorno.it

"Il contenuto della disposizione impugnata non risulta idoneo a incidere in via immediata e diretta nella sfera giuridica dei singoli cittadini che, con riferimento a singole pratiche edilizie, avanzano istanze partecipative nei confronti delunico". È la conclusione a cui sono arrivati i giudici del Tar dopo un lungo ragionamento, bocciando così il ricorso presentato dal Collegiolaureati della provincia di Milano contro la decisione del Comune di chiudere il Sue. Una decisione presa da Palazzo Marino dopo le numerose inchieste della Procura sull’Urbanistica. Nella premessa al documento varato il 12 novembre 2024, si fa proprio riferimento alla "difficoltà oggettiva dei dipendenti dellounico per l’di continuare serenamente a operare nel proprio lavoro senza la possibilità – in attesa che le indagini e gli eventuali processi chiariscano i fatti contestati – di affermare la difesa delle proprie scelte amministrative".