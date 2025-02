Lanazione.it - Chiuse le iscrizioni alla scuola per pastori

ARezzo, 21 febbraio 2025 –leper75 iscritti, di cui 25 dai 20 ai 29 anni e 39 donne Lo scorso 15 febbraio si sonolepere allevatori 2025. La ShepherdSchool attira ancora l’attenzione dei giovani e in particolare delle donne come dimostrano i risultati: sono state 75 le domande (lo scorso anno nel 2024 erano state 90), 18 domande provengono da persone che hanno tra i 40 e 49 anni; 24 tra i 30 e i 39 anni; 25 domande dai 20 ai 29 anni e 7 domande da persone che hanno più di 50 anni. Non stupisce il fatto che 39 di queste domande siano al femminile, quelle delle donne pastore e delle donne dedite all’agricoltura è una tendenza ormai costante in Italia e in Europa. Per quanto riguarda la provenienza prevalgono Emilia-Romagna e Toscana rispettivamente con 24 e 22 domande, ma anche Lazio e Lombardia e il resto da tutta Italia, mentre tre dall’estero (2 dGermania e uno dal Marocco).